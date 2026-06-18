Помощники или вредители? Что делать, если у вас на балконе или на даче поселились ласточки

Ласточка свила гнездо на доме — к благополучию семьи. Наши предки верили, что ласточки никогда не селятся там, где царят постоянные ссоры, беспорядок или неблагополучие. Залетела ласточка в окно — к переменам. Эти птицы возврашаются с юга с приходом тепла, а их появление знаменует об окончании зимы. Поэтому, если ласточка залетала в дом, это рассматривали как хорошее предзнаменование и сообщение о скорых переменах. Разрушить гнездо — к неудачам и потерям. Люди верили, что тот, кто намеренно уничтожит жилище птиц, может навлечь на себя неприятности или лишиться удачи. Увидеть первую ласточку весной — к счастливому году. Если птицы возвращались к старому гнезду после зимовки, это воспринималось как подтверждение того, что дом остаётся надёжным и благополучным местом.