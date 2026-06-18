Какие платья и костюмы выбирают в этом году выпускники

— Приоритеты у молодых меняются, — подтвердила и портниха с десятилетним стажем из Кемерова Алина. — Если еще лет десять назад девочки выбирали на выпускной помпезные платья, как правило, длинные, а к ним еще и короны, и украшения, то сейчас все гораздо проще. Популярны минимализм и классика. Многие предпочитают брючные костюмы повседневного стиля и таких фасонов, чтобы можно было носить не только в праздники.