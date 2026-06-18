Какие платья и костюмы выбирают в этом году выпускники

Заканчиваются экзамены — и начинаются последние приготовления к выпускному балу. Какие платья выбрать девушкам? А какие костюмы юношам? Оказалось, в каждом регионе свои модные предпочтения: где-то они радикально разнятся, а где-то лишь в нюансах. Корреспонденты «Российской газеты» узнали о бальных трендах этого года.
И в пир, и в мир.
— В последние годы наблюдается основная тенденция: наряд на выпускной должен быть не на один вечер, — рассказала Оксана Залогина, конструктор одежды из Барнаула. — Современные молодые люди довольно прагматичны.
Девушки и юноши уходят от выбора бальных платьев и классических костюмов в пользу элегантных и лаконичных образов и силуэтов.
Юные особы выбирают модели женственных линий, без перегруза очень пышными юбками, стразами или сложными конструктивными элементами. Из актуальных направлений можно выделить, во-первых, корсетные линии. Это платья, подчеркивающие талию, с юбкой среднего объема. Сюда же можно отнести платья-бандо (с открытой линией плеча).
Во-вторых, использование кружева как декоративного элемента, так и в изделии. Например, юбка или жакет. В-третьих, платья с драпировками. Они актуальны уже не первый год. В-четвертых, как альтернатива платью можно выбрать брючный костюм, костюм тройку, комбинезон, топ-бандо и брюки.
Что касается тенденций в мужской моде — это выбор костюма из интересных фактур. Например, лен, если праздник будет проходить на открытом воздухе. Чаще всего парни делают выбор в пользу расслабленных силуэтов. Актуальный пиджак — без лацканов, с интересной фурнитурой.
Основный цвета выпускных нарядов — сливочный, небесно-голубой, пыльная роза, рубиновый, черный.
Винтаж входит в моду.
— Приоритеты у молодых меняются, — подтвердила и портниха с десятилетним стажем из Кемерова Алина. — Если еще лет десять назад девочки выбирали на выпускной помпезные платья, как правило, длинные, а к ним еще и короны, и украшения, то сейчас все гораздо проще. Популярны минимализм и классика. Многие предпочитают брючные костюмы повседневного стиля и таких фасонов, чтобы можно было носить не только в праздники.
Хотя при этом, добавляет Алина, в последнее время в тренде пастельные тона, рюши, оборки, кружева. И еще некоторые девочки просят перешить для них мамины или бабушкины платья, украсив их декоративными элементам, придав изюминку. Винтаж и ретро входят в моду!
Античность и горошек.
Действительно, неудобные платья и высокие каблуки больше не в моде для встречи первого «взрослого рассвета», говорит стилист из Башкирии Елена Алексеева.
— На смену им пришли комфорт и индивидуальность. Образы становятся продуманными. В этом году выпускная мода основывается на трех трендах: античность, асимметрия и горошек, — перечислила Елена.
Античные платья, по ее словам, напоминают ниспадающие тоги гречанок. Цвета и ткани могут быть любыми, но только однотонные. Стилистику поддержат прическа гетеры или локоны Афродиты. К этому образу идеально подойдут сандалии или босоножки на низком каблуке с множеством перемычек.
Асимметрия подойдет смелым девушкам, предпочитающим лаконичность и минимализм. Елена посоветовала обратить внимание на платья с одной бретелью и комбинезоны-смокинги без рукавов.
Если вы остановились на модном принте в горошек, стилисты советуют выбирать не ретро-силуэты из 1950-х годов, а более актуальные и утонченные облегающие платья в пол. Молочную ткань с мелким черным горошком прекрасно дополнит кружево, соответствующее рисунку.
Брюки с защипами.
А юношам стилист из Башкирии Елена Алексеева советует выбирать пиджаки с мягким и свободным силуэтом, которые сейчас в тренде.
— Пиджак, — советует она, — должен не только подчеркивать фигуру, но и обеспечивать свободу движений, создавая легкий и непринужденный образ, который остается элегантным. В цветовой гамме предпочтение отдается пыльно-розовым, шалфейным, терракотовым, глубоким изумрудным и шоколадным оттенкам. Вместо рубашки рекомендуется выбирать футболки из плотного хлопка, тонкие поло или легкие трикотажные водолазки. Брюки могут быть прямого кроя или слегка расклешенными от бедра, с защипами на талии.
Шлейф и халадай.
В этом сезоне на пике популярности у пензенских девушек — легкие ткани, пастельные и нюдовые оттенки, а также минимализм в оформлении.
В тренде — открытые плечи, асимметрия и платья с длинным шлейфом. Новинка этого сезона: платье -трансформер для тех, кто до конца не определился с длиной наряда.
В Хабаровске с гардеробом чаще стараются сильно не заморачиваться. На маркетплейсах сезон распродаж на выпускной — можно подобрать себе что-то попроще по цене от 1,5 тысячи рублей. Либо взять посолидней тысяч за 10. На ноги предпочитают покупать кроссовки — дешево и комфортно. Попробуй всю ночь протанцуй на каблуках!
А вот в Якутии популярно надевать одинаковые якутские национальные костюмы, которые во многих школах заказывают на весь класс. Девочки в традиционных платьях-халадаях, мальчики в камзолах или национальных рубахах с красивыми украшениями, которые сейчас даже печатают на 3D-принтере. Большое количество недорогих «якутских» украшений продают китайские торговцы. А традиционное серебряное убранство стоит сотни тысяч рублей и доступно не каждому.
Как видим, у каждого — свои предпочтения. Но на то он и первый взрослый рассвет, чтобы встретить его в том, что выберешь сам. Если родители поддержат.