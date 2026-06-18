«Реклама с ознобом»: 100 лет спору о киноплакате

Пока чиновники боролись со спрутами, художники нашли другой выход. В 1920-е экран был оккупирован американскими и немецкими фильмами, поэтому на афишах к ним советские художники могли позволить себе эксперименты: нужна была касса, а не урок политграмоты. Но настоящий прорыв случился, когда советское кино само поехало на Запад. После войны реорганизовали «Совэкспортфильм» — в частности, для проката советских фильмов за границей. Плакаты для зарубежного рынка делали те же люди, но на другой бумаге — плотной, белой. И почти без цензуры.