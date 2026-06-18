«Реклама с ознобом»: 100 лет спору о киноплакате

Советский киноплакат хотел кричать, но его научили шептать. А когда он все же кричал, его отправляли на экспорт — подальше от тех, кому он был адресован.
В феврале 1926 года московский Камерный театр на Тверской принимал необычную выставку. В фойе, где обычно пахло духами и папье-маше, развесили 209 киноплакатов. Искусствовед Фрида Рогинская на их примере попыталась сформулировать, что такое хороший плакат: «привлечь внимание зрителя среди суеты» и «помочь зрителю предугадать самое существенное».
Но были и сомневающиеся. Газета «Известия» ударила по больному: «Наш плакат еще не приобрел специфически плакатной физиономии, он еще полон эстетности, станковизма… он еще прочитывается публикой, а не “палит из пушки”. Плакат должен был кричать, перегораживать дорогу спешащему прохожему. А он рассматривался как картина в музее.
На диспуте в Камерном театре для улучшения киноплаката предлагали три выхода: создать юридическое лицо из коллектива художников, привлечь к приемке режиссера, ввести в комиссию эксперта. Ничего из этого толком не сделали. Зато уже тогда выставка получила приглашение из Англии — участвовать в смотре советского плаката в Кембридже.
Главными героями выставки были молодые художники — братья Стенберг, Владимир и Георгий. Их работы выделялись «неожиданно контрастными сопоставлениями». Они резали фотографии из голливудских реклам, накладывали их на бумагу под разными углами, переворачивали, искажали пропорции. «Мы используем все, что может остановить даже спешащего прохожего», — объясняли они. Их плакаты впитывали «американское» — погони, небоскребы, обольстительных девчонок в мужских кепках. Они подписывали свои работы на манер цирковых дуэтов — «2 Стенберг 2».
Братья Стенберг работали не как художники, а как инженеры. Они точно знали, сколько красок потянет печатный станок, какой толщины линии не поплывут при тиражировании, насколько дешевая бумага стерпит насыщенный черный. Их плакат к «Броненосцу “Потемкин” — фигурка матроса, балансирующая на орудийных стволах, — мог бы быть более детальным. Но детализация означала бы дополнительный цвет, а дополнительный цвет — удорожание. Конструктивистская рубленность, та самая “чистая линия”, которую так ценили на Западе, была не столько эстетикой, сколько экономией.
Художники не всегда видели фильмы. Из минимума средств рождались простые приемы привлечения внимания. Одни и те же образы могли кочевать с плаката на плакат — даже без всякой связи. Сначала женское лицо появилось на афише узбекского советского фильма «Чадра» (1927), затем оно же — на плакате ленинградского «Инженера Елагина» (1928). Между фильмами ничего общего: ни сюжета, ни территории, ни жанра. Просто красивое лицо продавало все, даже социалистическую идеологию.
Эти механистичные плакаты требовали ручного труда. Станки не умели передавать телесные тона — художники дорисовывали лица кистью. Авангард, провозгласивший смерть живописи, тихо возвращался к гуаши. На нижнем крае плаката, где не хватало краски, оставались следы пальцев.
В 1930 году «Совкино» созвало совещание. Художников-плакатистов вызвали на ковер. Критиковали формализм, предлагали вести «политическую работу вокруг кино». Стенбергам, главным новаторам, досталось больше всех. После этого братья почти перестали получать заказы на киноплакаты. Георгия Стенберга сбил грузовик в 1933-м. Эпоха конструктивистского плаката закончилась на этом перекрестке.
Война разрешила то, что запрещали в мире: на киноплакатах снова появилась боль. Контраст жизни и смерти — то, что соцреализм вытравил из советского искусства к концу 1930-х, ненадолго вернулся на экраны вместе с похоронками.
После войны все изменилось. Точнее, ничего не изменилось — просто масштабы выросли. К середине 1950-х производство киноплаката набрало невиданные обороты. В Москве работала фабрика «Рекламфильм». Художники получали черно-белые фотокомплекты — иногда без указания цветов. За ночь — эскиз. Утром — утверждение. Через неделю — тираж на дешевой бумаге в два-три цвета. К 1973 году фабрика выпускала 44 млн оттисков в год. Тиражные дефекты были нормой: краски наползали друг на друга, листы рвались по сгибам. Их никто не браковал.
Один из ведущих художников «Рекламфильма», Михаил Хазановский, формулировал задачу так: «Сюжет киноплаката должен быть рассказом, прерванным на самом интересном месте, — как в сказках Шахерезады». Но теория расходилась с практикой. Иногда — с громким скандалом.
В мае 1963 года, спустя полгода после того, как Никита Хрущев разнес выставку в Манеже, «Известия» вышли с заголовком «Реклама с ознобом». Поводом стали плакаты к фильмам «Иваново детство» и «История одного преступления». На одном — «не то спрут, не то корневище с крокодильими лапами». На другом — «две трехпалые ступни, над ними уродливая многоцветная маска, и ко всему еще две бордовые ладони, затыкающие указательными перстами уши». Газета возмущалась: «абстракционистские формалистические выкрутасы», «черная безысходность красок», «способны отбить охоту посещать рекламируемые таким образом кинофильмы».
Пока чиновники боролись со спрутами, художники нашли другой выход. В 1920-е экран был оккупирован американскими и немецкими фильмами, поэтому на афишах к ним советские художники могли позволить себе эксперименты: нужна была касса, а не урок политграмоты. Но настоящий прорыв случился, когда советское кино само поехало на Запад. После войны реорганизовали «Совэкспортфильм» — в частности, для проката советских фильмов за границей. Плакаты для зарубежного рынка делали те же люди, но на другой бумаге — плотной, белой. И почти без цензуры.
Для западного проката «Сталкера» Андрея Тарковского создали плакат, который никогда не появился бы на советской улице. Крупный план лица главного героя: нижняя часть словно распадается на осколки, в то время как лоб остается целым, и на нем почти осязаемо выведено название фильма. Внутри СССР такое напечатали бы только при Михаиле Горбачеве.
Авангард, который к концу 1930-х оказался под давлением соцреализма, не умер. Он эмигрировал на экспорт.
Проблемы копились десятилетиями. Еще в 1966 году «Московская правда» вышла с обнадеживающим заголовком «Взглянул на плакат — пошел в кино!». Но внутри заметки пряталась тревожная статистика: развлекательный фильм «Человек-амфибия» собрал к тому времени около 100 млн зрителей — больше, чем драмы «Девять дней одного года», «Гамлет» и «Председатель», вместе взятые. Причина, по мнению газеты, — плохая информация о серьезных фильмах. «Рекламфильм» не справлялся. Художники перерисовывали кадры, не создавая образа.
К началу 1980-х даже чиновники признали очевидное. Кинореклама, докладывали они, «однообразна и шаблонна по композиционному и сюжетному решению, несовершенна по цветовой гамме». Световых конструкций не хватало, динамических табло не было. В новых микрорайонах Москвы наглядной киноинформации не существовало вовсе.
В перестройку на экраны вышла «Маленькая Вера». На плакате Вера перешагивает через тело, у которого в боку нож. В руке женщины — бенгальский огонь. Впервые на советском киноплакате мертвец не был символом перехода в вечность. Тело стало вещью под ногами. Этот плакат уже не кричал. Он ставил ногу на труп.
Через три года Советского Союза не стало. «Рекламфильм» фактически прекратил работу. Кинотеатры перешли на голливудские постеры — глянцевые, с лицами звезд, напечатанные в Турции или Финляндии на мелованной бумаге. Такая бумага не впитывает краску глубоко. Она отражает свет.
Из того, что в СССР печатали десятилетиями, сохранилось немногое. Плакаты для внутреннего рынка создавали на дешевой, быстро желтеющей бумаге. Их не берегли. После проката тиражи уничтожали. Те экземпляры, что дошли до наших дней, часто имеют надрывы, утраты, следы реставрации. Исключение — экспортная продукция «Совэкспортфильма». Их печатали на хорошей бумаге, и они до сих пор выглядят так, будто только сошли с печатного станка.
У советского плаката было два тела: одно — на газетной бумаге, умиравшее через месяц; другое — на мелованной, для чужих глаз. Первое забивали гвоздями, второе бережно сворачивали в трубки. История советского киноплаката — это история того, на какой бумаге разрешали мечтать.
В 1926 году на диспуте в Камерном театре требовали, чтобы плакат «палил из пушки». Через 100 лет пушки замолчали. Краска плакатов выцвела. На углах — надрывы от гвоздей, которыми листы прибивали к фанерным щитам. И остались следы пальцев там, где художник дорисовывал лицо кистью.