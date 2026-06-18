Кризис 15-го года: почему мужчины, которые казались идеальными семьянинами, внезапно бросают всё и уходят в никуда

«Мужчина убегает не из семьи, а от своего отражения. Он смотрит на себя в зеркало и видит не того, кем хотел стать. Уход — это попытка уничтожить старое зеркало и найти новое. Но чаще всего новое зеркало оказывается таким же. Без внутренней работы ничего не меняется. Совет: если чувствуете, что муж отдаляется, не пытайтесь его удержать — попробуйте услышать. Задайте вопрос: “Что бы ты хотел делать, если бы не было обязательств?” Ответ может вас удивить».