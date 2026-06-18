Народные приметы на 19 июня: чего нельзя делать в день Лариона Пропольника?

Нельзя жаловаться на жизнь, делиться планами и обсуждать свои проблемы с посторонними. Наши пращуры верили, что это лишь приумножит беды. Запрещалось шуметь, ссориться и ругаться. Конфликт в Ларионов день мог перерасти в затяжную вражду, а помириться после него будет очень и очень непросто.