Народные приметы на 19 июня: чего нельзя делать в день Лариона Пропольника?

19 июня верующие вспоминают человека, который прославился не тихой молитвой в уединении, а дерзновенной схваткой с императором. Иларион Далматский, родившийся в конце VIII века в двадцать лет принял постриг в Исихийской обители. Вскоре он перебрался в Далматский монастырь, где взял на себя великую схиму — высшую степень монашеского отрешения, что для столь юного возраста считалось редкостью.
Иларион стал учеником Григория Декаполита, а вскоре и пресвитером. После кончины игумена братия вознамерилась поставить его своим настоятелем. Но Иларион, прослышав об этом, предпочёл тайком сбежать в Константинополь. Однако монахи оказались настойчивы — они обратились к патриарху Никифору с прошением вернуть беглеца. Патриарху удалось убедить Илариона. Восемь лет он мирно управлял обителью, пока в 813 году на трон не взошёл император Лев Армянин, объявивший войну иконам.
Иларион открыто обвинил правителя в ереси, за что поплатился свободой. Его неоднократно бросали в темницу, морили голодом и жаждой. Подосланный патриарх-иконоборец Феодот всячески пытался сломить упорного игумена, но добился лишь того, что Иларион снова оказался в застенках. Лев Армянин не пережил этой борьбы — его зарубили собственные воины прямо в храме, на том месте, где он когда-то впервые сбросил священный образ.
При новом императоре Иларион вышел на свободу, но при смене власти опять впал в немилость — его сослали на крошечный скалистый остров. После смерти последнего властителя — иконоборца старец смог вернуться в родную обитель, где и скончался около 845 года.
В народном календаре 19 июня назвали в честь святого — Ларион Пропольник. Такое прозвище ему дали крестьяне, поскольку в это время активно боролись с сорняками.
С этим днем у наших предков было связано немало примет и обычаев. Сегодня мы вспомним суеверия, бытовавшие на Руси, и расскажем, как вести себя 19 июня, чтобы избежать бед.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 19 июня: что нельзя делать.
На Лариона Пропольника в старину запрещалось работать на чужом огороде. Считалось, что помогая соседу в этот день, человек попросту «отдаёт» ему свой урожай, а взамен получает одни проблемы и безденежье. По этой же причине не рекомендовалось пропалывать грядки вместе с мужем — это станет причиной ссоры, которая затянется надолго.
Под запретом оказались и дальние поездки. В дороге человека могут ждать неприятные сюрпризы.
Не советовали мудрецы прошлых столетий и заключать сделки, а также совершать серьезные покупки 19 июня. Велика вероятность пострадать от обмана и лишиться крупной суммы.
Нельзя жаловаться на жизнь, делиться планами и обсуждать свои проблемы с посторонними. Наши пращуры верили, что это лишь приумножит беды. Запрещалось шуметь, ссориться и ругаться. Конфликт в Ларионов день мог перерасти в затяжную вражду, а помириться после него будет очень и очень непросто.
Не разрешается принимать подарки и угощения от посторонних. На них может быть порча.
Наконец, не рекомендуется гладить ребенка по голове. Так можно его здоровье забрать.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 19 июня: что можно делать.
В этот день крестьяне трудились на земле. Люди старались избавиться от сорняков, чтобы не лишиться урожая. Правда, делать это было лучше на убывающей луне, так как борьба с травой на растущей окажется пустой тратой времени.
Незамужние девушки тоже активно включались в работу — они поливали грядки, чтобы поскорее встретить свою судьбу. В старину существовала такая примета.
Чтобы в доме не было скандалов, надо постелить на стол новую скатерть. Также можно поставить на стол букет полевых цветов.
19 июня необходимо побывать на улице. Наши предки вставали лицом к ветру, чтобы он «выдул» из них все болезни.
Сон в ночь с 19 на 20 июня будет вещим, правда, сбудется не сразу — лишь через 10 дней.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 19 июня.
Если день выдался ясным и тёплым — осенью будет много зерна.
Ливень с громом — к плохому урожаю.
Если дождь покапал и быстро прошел, а небо украсила радуга — осенью получится набрать грибов с избытком.
Пчелы прячутся в улье? Погода испортится.
Именинники 19 июня.
В этот день именины отмечают Иларион, Софья и Юлиана. Также поздравить нужно Георгия, Ростислава и Сусанну.