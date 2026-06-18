Арт-прогулка по паркам: в городе открылся сезон творчества

В Год Андрея Матвеевича Байкова состоялось открытие городского конкурса художественных работ «Арт-прогулка по паркам».
Торжественная церемония прошла на двух площадках: в художественной галерее ННН и в парке имени М. Горького.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления культуры Варвара Арнаут, Заслуженный художник РФ Николай Полюшенко, юные и опытные живописцы, представители городских парков, Ростовского зоопарка, творческая молодежь и активные жители.
Конкурс объединил два ключевых направления: сохранение и популяризацию зелёных парковых пространств и их художественное осмысление. В рамках открытия в галерее ННН была представлена выставка Н. В. Полюшенко, посвящённая истории и архитектуре южной столицы.
Для участников в парке им. М. Горького был организован мастер-класс от мастера кисти. В ходе пленэра ростовчане создали общие работы, которые художник преобразует в уникальные арт-объекты.
На торжественной церемонии были вручены Благодарственные письма волонтерам за активное участие в городском историко-экологическом проекте «Сад А. М. Байкова».
— Конкурс будет проходить в течение всего летнего паркового сезона на различных площадках городских парков. По итогам пленэров жюри определит победителей в разных возрастных категориях, — подчеркнула Варвара Арнаут.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.