Сборная Узбекистана дебютировала на ЧМ с поражения от колумбийцев

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии обыграла команду Узбекистана со счетом 3:1 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико.
У колумбийцев голы забили Даниэль Муньос (40-я минута), Луис Диас (65) и Хаминтон Кампас (90+9). У команды Узбекистана первый гол в истории чемпионатов мира забил бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за турецкий «Башакшехир» Аббосбек Файзуллаев (60). Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба остался в запасе в сборной Колумбии.
Сборная Узбекистана в этом матче дебютировала на мировых первенствах.
Сборные Колумбии и Узбекистана выступают в группе К вместе с командами Португалии и ДР Конго. Их встреча завершилась вничью — 1:1. В следующем туре футболисты Узбекистана сыграют 23 июня с португальцами, а колумбийцы 24 июня встретятся со сборной ДР Конго.