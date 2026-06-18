Сборная Узбекистана дебютировала на ЧМ с поражения от колумбийцев

Сборные Колумбии и Узбекистана выступают в группе К вместе с командами Португалии и ДР Конго. Их встреча завершилась вничью — 1:1. В следующем туре футболисты Узбекистана сыграют 23 июня с португальцами, а колумбийцы 24 июня встретятся со сборной ДР Конго.