Документ на подпись вынес Рубио: в Версале подписали меморандум об остановке конфликта на Ближнем Востоке

При этом еще во время подготовки соглашения СМИ заявили, что сделка Трампа с Ираном стала ударом для Нетаньяху. Он, инициируя конфликт с Ираном, рассчитывал на совершенно иной финал. По его плану предполагалось, что масштабное давление приведет к смене режима в Тегеране.