В горах Казахстана открыли сезонные посты для наблюдения за селями

С 15 июня специалисты Казселезащиты МЧС приступили к открытию сезонных постов наблюдения на северном склоне хребта Иле Алатау, а также на Киргизском хребте в бассейнах рек Мерке и Аспара, передает DKNews.kz.
Меры принимаются для обеспечения безопасности населения и своевременного реагирования на возможные селевые процессы в период наибольших рисков.
Посты разместили в наиболее опасных горных районах.
Сезонные наблюдательные пункты развертываются в селеопасных бассейнах на высоте от 2000 до 3000 метров над уровнем моря.
Каждый пост оснащен всем необходимым для автономной работы в течение нескольких месяцев.
В частности, специалисты обеспечены:
средствами связи; гидрометеорологическими приборами; запасом продовольствия; оборудованием для круглосуточного наблюдения.
Это позволяет вести непрерывный контроль за обстановкой даже в труднодоступных районах.
Для доставки сотрудников задействовали авиацию.
Добраться до мест дислокации в высокогорье непросто, поэтому для доставки сотрудников и оборудования используются различные виды транспорта.
В операции задействованы:
вертолет Казавиаспас; гужевой транспорт на отдельных участках маршрута.
Такой подход позволяет оперативно развернуть наблюдательные пункты в удаленных горных районах.
Специалисты будут следить за ситуацией круглосуточно.
Основная задача сезонных постов — постоянный мониторинг гидрометеорологической и селевой обстановки.
Во время работы специалисты будут:
отслеживать изменения погодных условий; контролировать состояние горных рек и водотоков; выявлять признаки возможного формирования селевых потоков; передавать оперативную информацию в дежурные службы.
Полученные данные помогают своевременно принимать решения и предупреждать возможные чрезвычайные ситуации.
Наблюдения продлятся до сентября.
Работа сезонных постов будет вестись на постоянной основе до завершения селеопасного периода.
Согласно плану, наблюдения продолжатся до 15 сентября 2026 года.
Именно летние месяцы считаются наиболее опасными для возникновения селей из-за интенсивного таяния ледников, ливневых дождей и высокой водности горных рек.
Зачем нужны сезонные посты.
Горные районы юга Казахстана ежегодно находятся в зоне риска возникновения селевых процессов. Даже небольшие изменения гидрометеорологической обстановки могут привести к формированию опасных потоков, представляющих угрозу для населенных пунктов, дорог и инженерной инфраструктуры.
Система сезонных наблюдательных постов позволяет заранее выявлять потенциальные угрозы и оперативно информировать экстренные службы. Благодаря этому повышается готовность к возможным чрезвычайным ситуациям и снижается риск для жителей горных регионов.