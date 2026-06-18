Эксперт Зубков: лоты, связанные с домом Романовых, регулярно появляются на торгах

Эксперт добавил, что иногда на рынок поступают по-настоящему уникальные предметы. В качестве примера он привел фотоальбом императрицы Александры Федоровны, который был продан на юбилейном аукционе «Литфонда» в Санкт-Петербурге в октябре 2025 года. «Это был фотоальбом последней российской императрицы Александры Федоровны, побывавший с ней в ссылке в Тобольске», — рассказал Зубков.