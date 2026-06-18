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Эксперт Зубков: лоты, связанные с домом Романовых, регулярно появляются на торгах

На рынок поступают по-настоящему уникальные предметы, также заявил эксперт аукционного дома.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Лоты, связанные с российским императорским домом, достаточно регулярно появляются на торгах аукционного дома «Литфонд». Об этом ТАСС сообщил эксперт аукционного дома Егор Зубков.

«Если мы говорим о бумаге, книгах и документах, можно сказать, что довольно часто», — сказал он, отвечая на вопрос о появлении на торгах предметов с провенансом, связанным с представителями императорской семьи.

По словам эксперта, на ближайшем аукционе наряду с бюваром с автографом Николая II будут представлены редкая книга и карта из библиотеки последнего российского императора.

Зубков отметил, что на торгах также периодически появляются патенты на звания и ордена, подписанные российскими монархами. «Стоимость подобных автографов варьируется в пределах 150−400 тыс. рублей», — уточнил он.

Эксперт добавил, что иногда на рынок поступают по-настоящему уникальные предметы. В качестве примера он привел фотоальбом императрицы Александры Федоровны, который был продан на юбилейном аукционе «Литфонда» в Санкт-Петербурге в октябре 2025 года. «Это был фотоальбом последней российской императрицы Александры Федоровны, побывавший с ней в ссылке в Тобольске», — рассказал Зубков.

Ранее аукционный дом «Литфонд» сообщил ТАСС, что на торги 18 июня будет выставлен кожаный бювар с фотопортретом императора Николая II и его автографом. Начальная стоимость лота составляет 700 тыс. рублей.