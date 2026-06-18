Двое курагинцев незаконно наловили почти 300 рыб и тут же попались полицейским

В Курагинском округе полицейские изъяли у двух жителей поселка Рощинский крупный незаконный улов, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
Несмотря на действующий запрет вылова водных биологических ресурсов, мужчины промышляли на реке Бурлучок у поселка Красный Кордон.
«На надувной лодке с веслами они добрались до места, где поставили три сети. Спустя пару часов сняли их и направились к автомобилю с добытым уловом, где и были замечены. Один из злоумышленников успел спрятать часть рыбы в два пластиковых ведра и оставить их недалеко от берега реки. Всего полицейские изъяли 294 рыбы: 174 особи сибирской плотвы, 75 линей, 31 окуня, 14 щук, а также плавсредство», — рассказали в ГУ МВД.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 200 тысяч рублей.
По факту незаконного вылова водных биологических ресурсов возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Наказать браконьеров могут штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
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