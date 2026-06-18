Двое курагинцев незаконно наловили почти 300 рыб и тут же попались полицейским

«На надувной лодке с веслами они добрались до места, где поставили три сети. Спустя пару часов сняли их и направились к автомобилю с добытым уловом, где и были замечены. Один из злоумышленников успел спрятать часть рыбы в два пластиковых ведра и оставить их недалеко от берега реки. Всего полицейские изъяли 294 рыбы: 174 особи сибирской плотвы, 75 линей, 31 окуня, 14 щук, а также плавсредство», — рассказали в ГУ МВД.