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В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров

В аэропорту Шереметьево провели оперативную эвакуацию пассажиров. Информацию опубликовала пресс-служба авиагавани в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Воздушная гавань временно приостановила приём и выпуск бортов до 08:30 по московскому времени.

Причиной названа необходимость обеспечения безопасности граждан и полётов. Прилетающие лайнеры перенаправляют на резервные аэродромы. Авиаперевозчики оперативно вносят изменения в расписание и планы на сутки.

Сотрудники служб организовали эвакуацию людей в защищённые места. Часть путешественников вывели непосредственно с бортов воздушных судов. Сейчас они находятся в безопасных укрытиях.

До отмены ограничений проход из паркингов в терминалы закрыт. Граждане остаются в специальных зонах на территории парковки. Действует оперативный штаб, где координируют работу руководители подразделений, смежных структур и представители перевозчиков.

Актуальные сведения о статусе рейсов рекомендуют отслеживать по каналам связи авиакомпаний. Для этого доступны онлайн-табло, управление бронированием на сайте, мобильные приложения, колл-центры и чат-боты. Администрация аэропорта пообещала продолжить информировать пассажиров о развитии ситуации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.