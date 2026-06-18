Кикбоксёры Волгоградской области заявили о себе на дебютном турнире «Династия»

В Краснодаре состоялся дебютный турнир профессиональной лиги «Династия» — событие, которое с первого же дня заявило о себе по-крупному. Новый проект ставит перед собой амбициозные задачи: расширить возможности для спортсменов, укрепить позиции профессионального кикбоксинга и дать импульс развитию одного из самых зрелищных единоборств. И старт получился под стать этим целям: первый же турнир лиги получил международный статус.