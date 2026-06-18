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Забили первый гол, но сказка не случилась: Узбекистан проиграл Колумбии в дебютном матче на ЧМ

Сборная Узбекистана провела стартовую игру на чемпионатах мира, уступив колумбийцам со счетом 1:3. Встреча прошла в Мехико на Estadio Banorte.

Источник: Life.ru

На 40-й минуте Даниэль Муньос вывел южноамериканцев вперед.

На старте второго тайма Аббосбек Файзуллаев сравнял цифры на табло. Бывший полузащитник московского ЦСКА, сейчас играющий за турецкий «Истанбул Башакшехир», стал автором первого гола своей страны в истории мировых первенств.

Однако равновесие продержалось недолго. Луис Диас на 65-й минуте вновь обеспечил Колумбии преимущество.

Окончательный итог в компенсированное время подвёл Хаминтон Кампас, отличившись на девятой добавленной минуте. 3:1 — победа колумбийской команды в первом туре.

В другом матче группы К соперники Португалия и ДР Конго разошлись миром — 1:1. В следующем туре Узбекистан встретится с португальцами 23 июня, а Колумбия днём позже сыграет с конголезцами.

Турнир, в котором участвуют 48 сборных, принимают США, Канада и Мексика. Завершится он 19 июля, действующим обладателем трофея остается Аргентина.

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