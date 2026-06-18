В Хабаровском крае клещи покусали уже более 4600 жителей

До доставки в лабораторию клеща нужно сохранить по возможности целым и живым. Его советуют поместить в плотно закрывающуюся ёмкость с кусочком влажной ваты и держать в прохладе, например в холодильнике. На исследование клеща желательно передать как можно быстрее: при правильном хранении его можно доставить в течение двух суток.