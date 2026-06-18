В Хабаровском крае клещи покусали уже более 4600 жителей

В Хабаровском крае продолжается сезон активности клещей. С начала сезона в медорганизации региона обратились более 4600 человек после присасывания клещей, среди них — свыше 1600 детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты продолжают контролировать акарицидную обработку населённых пунктов. На 17 июня против клещей обработали уже более 1600 гектаров территорий.
Как напоминают в Роспотребнадзоре, если клещ присосался, его лучше не удалять самостоятельно, а обратиться в медучреждение по месту жительства. Там насекомое снимут и при необходимости назначат меры профилактики клещевых инфекций.
Снятого клеща можно отправить на исследование. В Хабаровске анализ проводят в лаборатории клещевого энцефалита и других природно-очаговых инфекций Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии на улице Шевченко, 2, а также в лаборатории на улице Большой, 92.
До доставки в лабораторию клеща нужно сохранить по возможности целым и живым. Его советуют поместить в плотно закрывающуюся ёмкость с кусочком влажной ваты и держать в прохладе, например в холодильнике. На исследование клеща желательно передать как можно быстрее: при правильном хранении его можно доставить в течение двух суток.
Жителям края также напоминают о профилактике при выезде на природу: закрытая одежда, осмотр после прогулки и своевременное обращение за медицинской помощью помогают снизить риск заражения инфекциями, которые переносят иксодовые клещи.