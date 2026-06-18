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Посольство РФ в Париже назвало показ ударов ВСУ по России «отвратительным шабашем»

Посольство РФ в Париже назвало отвратительным шабашем показ кадров ударов якобы по объектам России на украинском стенде с демонстрацией ракеты «Фламинго» на оборонной выставке Eurosatory, проходящей во Франции.

Посольство РФ в Париже назвало отвратительным шабашем показ кадров ударов якобы по объектам России на украинском стенде с демонстрацией ракеты «Фламинго» на оборонной выставке Eurosatory, проходящей во Франции.

По данным РИА Новости, на экспозиции рекламируют украинское оружие, демонстрируя видеозаписи с пожаром и подписке об ударах по российской инфраструктуре.

— Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты «Фламинго», отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту — безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России, — заявили представители дипмиссии в беседе с агентством.

Ранее стало известно, что европейские страны, входящие в состав G7, вместе с США будут производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны — участницы G7 договорились усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкций. Кроме того, французский лидер указал на намерение стран организации бороться с так называемым российским теневым флотом.

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