Дым от лесных пожаров в Красноярском крае достиг Томска

18 июня специалисты Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» провели оперативные замеры взвешенных частиц в воздухе. По словам начальника центра Юрия Волкова, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было.