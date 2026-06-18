Дым от лесных пожаров в Красноярском крае достиг Томска

Дым от пожаров в Красноярском крае достиг Томска. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур. Город заволокло дымкой.
18 июня специалисты Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» провели оперативные замеры взвешенных частиц в воздухе. По словам начальника центра Юрия Волкова, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было.
Причиной образования дымки стали лесные пожары. Данные космоснимков показывают, что над городом проходит шлейф дыма от крупного очага возгорания, расположенного на территории Красноярского края недалеко от границы с Верхнекетским районом Томской области.