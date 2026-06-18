В 2026 году свой первый юбилей отмечает круглогодичный молодежный образовательный центр «ШУМ» (г. Калининград), об успехах которого знают в каждом уголке нашей страны.
В рамках программы участники проводят работу над медиапроектами: от визуальных концепций и публикаций до инструкций по работе с обратной связью.
Участниками пятого юбилейного форума стали и представители нашего города: начальник Управления по молодежной политике города Ростова-на-Дону Андрей Бганцев и заместитель директора Многофункционального молодежного центра Анна Шилова.
Всероссийская программа «ШУМ. Города» объединила представителей молодежной политики городских округов и муниципалитетов, чтобы познакомить участников с развитием молодежных медиа и инфраструктуры.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.