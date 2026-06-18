Парень до смерти избил знакомого, пытавшего родителей

Эта история началась с телефонного звонка и закончилась приговором, который не оставил равнодушным никого в зале суда. 21-летний житель села Восточное Хабаровского района узнал от своей девушки, что её пожилых родителей часами держат на холодном балконе. Он приехал разобраться — без оружия, без плана, без подготовки. А через несколько часов сам стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть, и на днях получил приговор за своё поспешное решение о самосуде.
Подробности этой драмы выяснил hab.aif.ru.
Звонок, который изменил всё.
В конце ноября 2025 года в квартире на улице Центральной села Восточное случилось то, что рано или поздно должно было произойти. 38-летний Сергей*, ранее судимый и давно страдавший алкоголизмом, снова запил и снова вымещал злобу на тех, кто не мог дать отпора, — на собственных родителях. Отца, больного деменцией, и пожилую мать он выгонял на балкон и запирал дверь. На улице стоял ноябрь, и старики часами сидели в холоде, пока сын приходил в себя после очередной пьянки. Отец в такие моменты оставался в одном памперсе. Соседи, как выяснилось, в полицию никогда не обращались, на учёте семья не состояла. Все проблемы оставались за дверями квартиры.
В один из таких эпизодов мать Сергея — предусмотрительно взявшая с собой мобильник перед тем, как сын-тиран отправил её в заточение, — дозвонилась до дочери и рассказала, что происходит. Дочь — девушка 21-летнего Артёма* — тут же набрала своего парня. Тот, узнав о происходящем, немедленно приехал в квартиру.
К моменту его прибытия родителей с балкона уже забрали, и они находились в помещении. Артём попытался поговорить с Сергеем начистоту — но поскольку тот не вполне протрезвел, адекватного разговора не вышло.
Драка в подъезде и лавочка у крыльца.
Артём начал требовать, чтобы Сергей покинул квартиру родителей. Тот уходить отказывался. Слово за слово — и конфликт выплеснулся в подъезд, а затем и на улицу. По данным обвинительного заключения, Артём нанёс Сергею не менее пяти ударов ногами и руками — по голове и туловищу. Бил, выгоняя из дома, бил в подъезде, бил, пока оба не оказались на крыльце.
На улице он усадил избитого Сергея на лавочку и ушёл. Судя по всему, Артём искренне считал, что это была обычная драка — жёсткая, но без последствий. Сергей остался сидеть на лавочке. Через некоторое время он скончался от полученных травм.
Артём — молодой парень, ранее не судимый, к ответственности никогда не привлекавшийся. Он работал, встречался с девушкой, строил планы. И перечеркнул всё это в один промозглый ноябрьский вечер — из-за того, что решил разобраться с проблемами своей возлюбленной в обход закона.
«Строго его не наказывайте».
Хабаровский районный суд признал Артёма виновным по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Вину он признал полностью. В ходе процесса выяснились обстоятельства, которые способствовали смягчению приговора: потерпевший систематически издевался над престарелыми родителями, выгонял их на холод, а в день трагедии сам спровоцировал конфликт.
«Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу», — сообщил старший помощник прокурора Хабаровского района Анатолий Григоренко.
Мать погибшего в суде просила не наказывать Артёма излишне строго — так она выразила признательность человеку, который за неё заступился, пусть и вышел за грань закона.