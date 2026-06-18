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Трамп выступил за прекращение действия торгового соглашения USMCA

Президент США заявил о нежелании продлевать соглашение с Канадой и Мексикой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп заявил, что предпочел бы прекращение действия торгового соглашения USMCA между США, Канадой и Мексикой. Об этом он сообщил журналистам в аэропорту Орли.

«Я бы предпочел, чтобы USMCA не было. Я бы предпочел не подписывать его», — сказал американский лидер.

При этом Трамп допустил возможность продления соглашения. Он уточнил, что теоретически может его подписать.

Соглашение USMCA было заключено в 2018 году по инициативе Трампа. Оно заменило прежнее торговое соглашение NAFTA, которое, по его оценке, не отвечало интересам Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что заблокирует открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, если американцы не получат половину прав собственности на объект.

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