На мороз в памперсах. Парень до смерти избил знакомого, пытавшего родителей

В конце ноября 2025 года в квартире на улице Центральной села Восточное случилось то, что рано или поздно должно было произойти. 38-летний Сергей*, ранее судимый и давно страдавший алкоголизмом, снова запил и снова вымещал злобу на тех, кто не мог дать отпора, — на собственных родителях. Отца, больного деменцией, и пожилую мать он выгонял на балкон и запирал дверь. На улице стоял ноябрь, и старики часами сидели в холоде, пока сын приходил в себя после очередной пьянки. Отец в такие моменты оставался в одном памперсе. Соседи, как выяснилось, в полицию никогда не обращались, на учёте семья не состояла. Все проблемы оставались за дверями квартиры.