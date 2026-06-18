Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году

Решение о затоплении приняли в Москве после заключения так называемого Брестского мира, который многие историки считают позорным. По условиям этого договора Россия выходила из Первой мировой войны и соглашалась на множество территориальных уступок, в том числе и признание Украинской народной республики. В апреле 1918 года на Украину под управлением гетмана Павла Скоропадского были приглашены оккупировавшие страну германские и австрийские войска. И они шли на Крым. Стоявший в Севастополе Черноморский флот мог быть потерян. 29 апреля командующий флотом вице-адмирал Михаил Саблин отдал приказ поднять на кораблях украинские флаги. Не все экипажи подчинились приказу, часть их ушла в Новороссийск.