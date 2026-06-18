Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году

Решение о затоплении приняли в Москве после заключения так называемого Брестского мира, который многие историки считают позорным. По условиям этого договора Россия выходила из Первой мировой войны и соглашалась на множество территориальных уступок, в том числе и признание Украинской народной республики. В апреле 1918 года на Украину под управлением гетмана Павла Скоропадского были приглашены оккупировавшие страну германские и австрийские войска. И они шли на Крым. Стоявший в Севастополе Черноморский флот мог быть потерян. 29 апреля командующий флотом вице-адмирал Михаил Саблин отдал приказ поднять на кораблях украинские флаги. Не все экипажи подчинились приказу, часть их ушла в Новороссийск.
Ко 2 мая в Новороссийске оказались сосредоточены все боеспособные корабли Черноморского флота: два линкора, десять эсминцев и шесть миноносцев, а также сторожевые катера, транспорты, корабли обеспечения. В Севастополе оставались семь линкоров и 12 миноносцев, а также три крейсера и 15 подводных лодок. Всего в Севастополе сразу же достались немцам 170 судов.
Начальник Морского Генерального штаба Евгений Беренс докладывал Ленину: «Германия желает во что бы то ни стало завладеть нашим флотом… Наши суда в Новороссийске попадут в руки даже не Украины, а Германии и Турции, и создадут этим в будущем господство их на Черном море… Все эти условия показывают, что уничтожение судов в Новороссийске надо произвести теперь же». Резолюция была молниеносной: «Флот уничтожить немедленно».
Утром 18 июня из Москвы в Новороссийск прибыл заместитель наркома по военным и морским делам Федор Раскольников, чтобы руководить затоплением Черноморского флота. Корабли решили топить прямо на рейде.
Операция началась в 16 часов.
Команды на кораблях и вспомогательных судах подорвали основные механизмы и открыли кингстоны. «В живых» остался один миноносец «Керчь», который помогал топить другие корабли. Он после завершения операции выдвинулся по направлению к Туапсе.
При подходе к городу с миноносца «Керчь» была послана радиотелеграмма: «Всем. Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец “Керчь”. В Туапсинской бухте команда миноносца затопила свой корабль.
Трагическое для черноморцев событие нарекли «Черноморской Цусимой». В июне 1918 года Черноморский флот России фактически перестал существовать. При этом были и корабли, которые вернулись в Севастополь. Это были линкор, шесть эсминцев, один вспомогательный крейсер и плавбаза. После поражения Германии в Первой мировой войне корабли перешли под контроль Антанты. Те передали их Белой армии. Затем 33 корабля ушли в тунисскую Бизерту, а остальные были попросту проданы.
В 1980 году на 12-м километре Сухумского шоссе Новороссийска был открыт памятник морякам «Погибаю, но не сдаюсь!» На дальней от моря стороне дороги возвышается 12-метровый гранитный монумент коленопреклоненного матроса. На стороне моря находятся куб с благодарственным текстом и сигналом «Погибаю, но не сдаюсь!» внутри, а также указатели кораблей с направлением и расстоянием до мест их затопления с точностью до сотой доли мили. Линкор «Свободная Россия» и эсминец «Громкий» до сих пор лежат на дне Новороссийской бухты. Остальные, хотя бы частично, были подняты.