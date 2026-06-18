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Движение по Коркинскому мосту в Красноярске ограничат до середины сентября

В Красноярске с 20 июня будет частично ограничено движение транспорта по Коркинскому мосту (мост 777). Временное ограничение вводят для обеспечения.

В Красноярске с 20 июня будет частично ограничено движение транспорта по Коркинскому мосту (мост 777). Временное ограничение вводят для обеспечения безопасности рабочих, ремонтирующих деформационные швы на сооружении, и самих водителей. Ограничения планируют снять поздно вечером 17 сентября 2026 года. Напомним, в мае в мэрии сообщили, что в Красноярске на пять месяцев ограничат движение сразу на нескольких мостах. На Коркинском при этом организуют реверсивное движение со светофором.