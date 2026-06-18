Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 18 июня

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, прогнозируются в Москве в четверг, 18 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов тепла, в Подмосковье — от 14 до 19 градусов.
Западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до плюс 10 градусов, по области — до плюс 8 градусов.
Пасмурная и дождливая погода, при которой температура будет ниже нормы, продержится в столичном регионе до конца рабочей недели.
По словам синоптиков, жара может вернуться в Москву не раньше июля. Текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась даже холоднее климатической нормы на 1−1,5 градуса. Такое похолодание связано с влиянием циклона, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью. Именно он гонит холодный арктический воздух на Москву.