Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 18 июня

По словам синоптиков, жара может вернуться в Москву не раньше июля. Текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась даже холоднее климатической нормы на 1−1,5 градуса. Такое похолодание связано с влиянием циклона, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью. Именно он гонит холодный арктический воздух на Москву.