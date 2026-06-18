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В Госдуме вновь предлагают ввести ежегодную выплату семьям на сборы детей к школе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Родителям школьников необходимо ежегодно перед 1 сентября выплачивать около 30−50 тыс. рублей на каждого ребенка для сборов к новому учебному году.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Родителям школьников необходимо ежегодно перед 1 сентября выплачивать около 30−50 тыс. рублей на каждого ребенка для сборов к новому учебному году.

Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Мы регулярно вносим такой законопроект, мы предлагаем, чтобы порядка 30 тыс. рублей на школьника». Для малоимущих семей, по словам политика, пособие должно быть еще больше — около 50 тыс. рублей.

«Конечно, государство должно помогать. Мы абсолютно убеждены, еще раз подчеркну, это должно быть ежегодно, законом, в обязательном порядке всем семьям», — заключил парламентарий.