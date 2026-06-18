В Госдуме вновь предлагают ввести ежегодную выплату семьям на сборы детей к школе

Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Мы регулярно вносим такой законопроект, мы предлагаем, чтобы порядка 30 тыс. рублей на школьника». Для малоимущих семей, по словам политика, пособие должно быть еще больше — около 50 тыс. рублей.