В России сохраняются риски вспышек сибирской язвы

Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что, учитывая большое количество стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов и сибиреязвенных захоронений, а также высокую устойчивость спор возбудителя в объектах окружающей среды, прежде всего в почве, для снижения рисков возникновения вспышек сохраняет актуальность иммунизация. В 2025 году от сибирской язвы вакцинировали 41 967 человек (95,5% от плана).