Красоту родной земли покажут в видеороликах жители Тугуро-Чумиканского района

В этом году один из самых северных районов Хабаровского края — Тугуро-Чумиканский — отмечает свой вековой юбилей. В честь 100-летия объявлен конкурс видеороликов «Родной край». К участию приглашаются все жители, желающие через видео рассказать о своей малой родине.