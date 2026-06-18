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Красоту родной земли покажут в видеороликах жители Тугуро-Чумиканского района

Каждый может стать соавтором фильма о районе.

Источник: Хабаровский край сегодня

В этом году один из самых северных районов Хабаровского края — Тугуро-Чумиканский — отмечает свой вековой юбилей. В честь 100-летия объявлен конкурс видеороликов «Родной край». К участию приглашаются все жители, желающие через видео рассказать о своей малой родине.

Участникам предлагается запечатлеть красоту природы, традиции коренных народов, портреты земляков или памятные места района.

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: до 14 лет, от 15 до 35 лет и старше 36 лет.

Оценка работ будет проходить по четырем номинациям: «Лучший документальный ролик», «Лучший художественный ролик», «Оригинальное видение». Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определится по итогам онлайн-голосования.

Продолжительность каждого видеоматериала должна составлять от одной до пяти минут.

— Впоследствии мы планируем смонтировать все ролики в один фильм, который расскажет о невероятной красоте нашего края, об удивительных северянах, которые приумножают славу района, — подчеркнула специалист МКУК «Межпоселенческий социально-культурный центр» Тугуро-Чумиканского района Инна Крохмалюк.

Организаторы выражают надежду, что жители района примут в конкурсе активное участие.