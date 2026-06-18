У казахстанца отобрали водительские права из-за диагноза

Это не первый подобный случай в стране. В феврале 2026 года у казахстанца из-за диагноза отобрали водительские права, которыми он владел 7 лет. Житель Павлодара узнал о том, что его лишили прав из-за противопоказаний, совершенно случайно. Еще один похожий факт зафиксирован в Жамбылской области.