В Чердыни за 4 рубля продают особняк купца первой гильдии

Особняк был построен во второй половине XIX века. Родоначальником династии Алиных был Семен Иванович Алин. После его смерти старший сын Николай сосредоточил в своих руках не только принадлежащую ему часть наследства, но и долю братьев Андрея и Филиппа. Он основал торговый дом Алиных (Больших). Дело отца и деда продолжил сын Николая — Василий Алин. Он был купцом первой гильдии с годовым оборотом свыше 250 000 рублей, а его состояние оценивалось в несколько миллионов рублей. Василий Алин носил звание поставщика двора Его Императорского Величества.