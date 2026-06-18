Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

Бизнесмен и глава партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в среду, 17 июня, объявил о консолидации оппозиционных сил в государстве после проведения парламентских выборов.

Бизнесмен и глава партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в среду, 17 июня, объявил о консолидации оппозиционных сил в государстве после проведения парламентских выборов.

В интервью одному из местных изданий, превью которого опубликовано на странице в социальной сети, предприниматель заявил, что власти «совершили ошибку до протестов».

— Многие оппозиционные силы переоценили свои силы. Мы не могли договориться, но сейчас это объединение очень важно для нашей страны и народа, — уточнил он.

Кроме того, политик предложил с помощью этих сил создать поствыборную оппозиционную коалицию. По его словам, партии должны поддерживать общение «в прямом эфире», чтобы обсуждать проблемы народа.

В стране сомневаются в легитимности выборов. Этого придерживаются «Сильная Армения», «Армения», «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс».

14 июня глава ЦИК Ваагн Овакимян сообщил, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и самостоятельно сформирует новое правительство.

Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.
Читать дальше