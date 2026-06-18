Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

Бизнесмен и глава партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в среду, 17 июня, объявил о консолидации оппозиционных сил в государстве после проведения парламентских выборов.
В интервью одному из местных изданий, превью которого опубликовано на странице в социальной сети, предприниматель заявил, что власти «совершили ошибку до протестов».
— Многие оппозиционные силы переоценили свои силы. Мы не могли договориться, но сейчас это объединение очень важно для нашей страны и народа, — уточнил он.
Кроме того, политик предложил с помощью этих сил создать поствыборную оппозиционную коалицию. По его словам, партии должны поддерживать общение «в прямом эфире», чтобы обсуждать проблемы народа.
В стране сомневаются в легитимности выборов. Этого придерживаются «Сильная Армения», «Армения», «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс».
14 июня глава ЦИК Ваагн Овакимян сообщил, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и самостоятельно сформирует новое правительство.