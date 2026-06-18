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ООН осудила удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Организация объединенных наций (ООН) осуждает нападения на мирных граждан. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

Организация объединенных наций (ООН) осуждает нападения на мирных граждан. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

Он добавил, что организация выступает против нападений на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили. По его словам, международное право запрещает подобные удары.

— Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, — заявил Дюжаррик в беседе с ТАСС.

В результате атаки украинских войск на автобус с белорусскими футболистами погибла женщина, которая сопровождала спортсменов, и еще восемь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

После произошедшего министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев сообщил, что Минск отправил в Брянскую область три реанимационные бригады из 11 человек.

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