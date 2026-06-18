ООН осудила удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Организация объединенных наций (ООН) осуждает нападения на мирных граждан. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.
Он добавил, что организация выступает против нападений на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили. По его словам, международное право запрещает подобные удары.
— Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, — заявил Дюжаррик в беседе с ТАСС.
В результате атаки украинских войск на автобус с белорусскими футболистами погибла женщина, которая сопровождала спортсменов, и еще восемь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».
После произошедшего министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев сообщил, что Минск отправил в Брянскую область три реанимационные бригады из 11 человек.