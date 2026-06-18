«Семью года» выбрали во Владивостоке

Церемония награждения состоялась в торжественной обстановке в Национальном центре «Россия». Победителей выбирали в пяти различных номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Золотая семья», «Семья-хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».
Семьи-победители поздравили председатель городской думы Андрей Брик и глава Владивостока Константин Шестаков, вручив дипломы и денежные сертификаты. «Этот замечательный конкурс — пример тех прекрасных историй, о которых нужно рассказывать. Чтобы наши маленькие ребята и те, кто постарше, видели прекрасный пример фантастических традиций, которые должны быть заложены в семье. Это очень большой труд. В жизни бывают разные ситуации: где-то можно посмеяться вместе, а где-то сплотиться плечом к плечу и пройти через сложности. Благодарю каждого за тот вклад, который вы вносите в свои семьи. Вы — наша гордость и будущее», — отметил Константин Шестаков.
На конкурс было подано 33 заявки в 2026 году, на поздравление пришло 24 семьи, из которых пять стали победителями. Каждая победившая семья получила по 100 тысяч рублей и подарок от сети ресторанов суши.
В номинации «Молодая семья» победила семья Кукушкиных, в номинации «Многодетная семья» победу одержала семья Орёл. Звание «Золотой семьи» получила семья Шатенко. Будущие супруги познакомились в далёком 1972 году в городском трамвае и узами брака скрепили отношения в 1976 году. Своим главным достижением семья считает замечательных дочек, которые подарили им прекрасных пятерых внуков.
В номинации «Семья-хранитель традиций» первое место у семьи Рожицыных-Тищенко. В номинации «Семья защитника Отечества» победила семья Малковых-Петрюк.