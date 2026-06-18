«Семью года» выбрали во Владивостоке

Семьи-победители поздравили председатель городской думы Андрей Брик и глава Владивостока Константин Шестаков, вручив дипломы и денежные сертификаты. «Этот замечательный конкурс — пример тех прекрасных историй, о которых нужно рассказывать. Чтобы наши маленькие ребята и те, кто постарше, видели прекрасный пример фантастических традиций, которые должны быть заложены в семье. Это очень большой труд. В жизни бывают разные ситуации: где-то можно посмеяться вместе, а где-то сплотиться плечом к плечу и пройти через сложности. Благодарю каждого за тот вклад, который вы вносите в свои семьи. Вы — наша гордость и будущее», — отметил Константин Шестаков.