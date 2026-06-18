Что происходит с безопасностью на дорогах Казахстана

По итогам января-мая 2026-го в стране было зарегистрировано 12,2 тыс. ДТП. Это практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Несмотря на большое количество происшествий, численность погибших в результате аварий в текущем году сократилась. За январь-май 2026 года на дорогах страны погибли 600 человек, против 740 человек годом ранее и 767 человек в соответствующем периоде 2024-го. Численность раненых также немного уменьшилась: с 16,6 тыс. человек в январе-мае 2025-го до 16,1 тыс. человек за пять месяцев текущего года.