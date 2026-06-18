«35 лет разницы: 80-летний Дунаевский впервые за долгое время вышел в свет с молодой женой»

На премьере спектакля Алексея Рыбникова среди звёздных гостей обратил на себя внимание легендарный композитор Максим Дунаевский — он пришёл не один, а с супругой Аллой Новосёловой, которая моложе его на 35 лет, и это один из редчайших выходов пары в свет, ведь обычно они стараются не попадать в объективы камер.
Алла — музыковед, с которой Дунаевский познакомился на кафедре института Ипполитова-Иванова, где он руководил, а она преподавала, и их дружба переросла в роман, а официально они расписались 27 ноября 2021 года, хотя до этого несколько лет жили вместе без штампа в паспорте. На момент бракосочетания композитору было 76 лет, а его супруге — 41.
Сам композитор не делает предложений на коленях — всё случилось само собой, а узаконить отношения он посчитал правилом хорошего тона, и на вечере он тепло поддержал коллегу, заметив, что у Рыбникова ничего не может быть плохого, ведь он гениален и велик, а появление Дунаевского с молодой женой стало едва ли не самым обсуждаемым моментом на премьере.