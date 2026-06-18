Несколько популярных дорог хотят расширить в Самаре

В Самаре хотят расширить несколько популярных дорог. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 июня начальник управления Госавтоинспекция МВД Самарской области Игорь Бобров. Эти планы обсуждают с региональным минтрансом.
Среди улиц, на которых могут появиться дополнительные полосы, — Московское шоссе. Его могут расширить у пересечения с улицей Авроры. Дополнительные полосы могут появиться на улицах Мичурина и Ново-Садовой (в районе пересечения с улицами Панова и лейтенанта Шмидта).
Кроме того, на Южном шоссе хотят сделать кольцо вместо перекрестка. Но реализация всех этих планов будет зависеть от финансирования.