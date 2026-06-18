Несколько популярных дорог хотят расширить в Самаре

Среди улиц, на которых могут появиться дополнительные полосы, — Московское шоссе. Его могут расширить у пересечения с улицей Авроры. Дополнительные полосы могут появиться на улицах Мичурина и Ново-Садовой (в районе пересечения с улицами Панова и лейтенанта Шмидта).