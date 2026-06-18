Какие виды рака чаще всего выявляют в Башкирии: Роспотребнадзор поделился данными

Из доклада надзорного ведомства следует, что лидером остается рак молочной железы: в 2025 году его доля в общей структуре заболеваемости составила 13,3% против 13,1% годом ранее. На втором месте — рак предстательной железы, чья доля выросла с 10,9% до 11,8%. Третью строчку занимают немеланомные новообразования кожи — 11,1% против 10,5% в 2024 году.