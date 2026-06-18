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Какие виды рака чаще всего выявляют в Башкирии: Роспотребнадзор поделился данными

Рак груди назвали самым распространенные видом онкологии в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор проанализировал данные о впервые выявленных онкологических заболеваниях в Башкирии и составил рейтинг самых частых видов рака.

Из доклада надзорного ведомства следует, что лидером остается рак молочной железы: в 2025 году его доля в общей структуре заболеваемости составила 13,3% против 13,1% годом ранее. На втором месте — рак предстательной железы, чья доля выросла с 10,9% до 11,8%. Третью строчку занимают немеланомные новообразования кожи — 11,1% против 10,5% в 2024 году.

В пятерку также вошли злокачественные опухоли трахеи, бронхов и легкого (8,7%) и рак ободочной кишки (6,3%).

Доля злокачественных лимфом за год заметно снизилась — с 4,2% до 2,9%. Рак тела матки остался на прежнем уровне — 3,5%. Реже всего среди выявленных онкодиагнозов встречаются рак мочевого пузыря (2,4%), шейки матки (2,3%) и яичников (2%).