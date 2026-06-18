В аэропорту Толмачёво произошли массовые задержки авиарейсов

В аэропорту Толмачёво зафиксированы массовые задержки авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, с опозданием в Новосибирск прибудут 11 самолётов.
Задерживаются рейсы из Москвы, Сочи, Благовещенска, Ноябрьска, Якутска, Петропавловска-Камчатского и Шанхая. Наибольшее число задержек приходится на рейсы из Москвы — три, а также из Сочи и Благовещенска — по два. Кроме того, с изменением расписания выполняются вылеты из Новосибирска в Эльгу, Сочи и Москву.
Так, рейс R3 9915 в Эльгу, который должен был отправиться в 7:15, перенесли на 14:00. Самолёт DP 312 в Сочи вылетит в 14:30 вместо запланированных 9:30, а рейс R3 465 в Москву задержан почти на три часа — с 14:20 до 17:00.
Изменения коснулись и прибывающих рейсов. Самолёт R3 687 из Москвы приземлился в Новосибирске в 12:47 вместо 5:00. Рейс FV 6641 из Сочи прибыл в 16:55 вместо 5:30, а прилёт рейса DP 311 перенесли с 8:40 на 13:55.
Существенная задержка отмечена на рейсе S7 5732 из Шанхая — вместо 9:55 его ожидают в Толмачёво только в 20:49. Также позже расписания прибудут два самолёта из Благовещенска: рейс S7 5210 прилетит в 13:21 вместо 10:55, а S7 5212 — в 13:18 вместо 12:40.
Кроме того, рейс R3 465 из Якутска перенесли с 13:10 на 16:00. Самолёт R3 466 из Москвы, который должен был прибыть в Новосибирск в 23:40, ожидается лишь ночью 19 июня — в 2:20.