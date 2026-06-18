В аэропорту Толмачёво произошли массовые задержки авиарейсов

Задерживаются рейсы из Москвы, Сочи, Благовещенска, Ноябрьска, Якутска, Петропавловска-Камчатского и Шанхая. Наибольшее число задержек приходится на рейсы из Москвы — три, а также из Сочи и Благовещенска — по два. Кроме того, с изменением расписания выполняются вылеты из Новосибирска в Эльгу, Сочи и Москву.