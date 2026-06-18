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Хабаровчанка получила срок за пособия на «рождённых вне больницы» детей

Ущерб бюджету был причинён примерно на 375 тысяч рублей.

В Хабаровске 36-летнюю местную жительницу осудили за мошенничество при получении выплат. Несколько лет она незаконно получала пособия, причинив федеральному бюджету ущерб примерно на 375 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Суд установил, что женщина подала в органы ЗАГС документы с недостоверными сведениями о рождении двоих детей вне медицинского учреждения. На основании этих бумаг она получила свидетельства о рождении, а затем оформила выплаты и пособия.

В суде хабаровчанка признала вину и раскаялась. До приговора она частично возместила ущерб — вернула 70 тысяч рублей.

Железнодорожный районный суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осуждённой ещё 305 тысяч рублей с учётом уже возвращённой суммы.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Железнодорожного района Хабаровска. Приговор пока не вступил в законную силу.