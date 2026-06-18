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Производство авиатоплива достигло максимума за 13 лет в Казахстане

Астана. 18 июня. КазТАГ — Производство авиатоплива в Казахстане достигло максимального уровня по меньшей мере за 13 лет, сообщает бюро национальной статистики.

«В мае 2026 года объемы производства по категории “Керосин, включая топливо реактивное типа керосина” составили 96,4 тыс. тонн с ростом на 86% к апрелю и на 49% к маю 2025 года», — говорится в сообщении в четверг.

По данным статистики, актуальный показатель стал рекордным для любого месяца по меньшей мере с начала 2013 года, превысив предыдущий максимум августа 2024 года на 28%.

Предположительно, росту производства могло способствовать завершение ремонтных работ на Шымкентском НПЗ. По итогам января-мая объем выпуска керосина составил 344,9 тыс. тонн, что на 7% больше, чем годом ранее.

При этом о полной самообеспеченности страны авиатопливом речи пока не идет. По данным за январь-апрель, импорт составил 121,5 тыс. тонн, а его доля в имеющихся ресурсах достигла 32%. Основным поставщиком остается Россия.

Ранее министерство энергетики Казахстана сообщало, что, несмотря на введенный Россией запрет на экспорт авиакеросина, поставки в Казахстан продолжатся, поскольку республика попала в число исключений.