Производство авиатоплива достигло максимума за 13 лет в Казахстане

«В мае 2026 года объемы производства по категории “Керосин, включая топливо реактивное типа керосина” составили 96,4 тыс. тонн с ростом на 86% к апрелю и на 49% к маю 2025 года», — говорится в сообщении в четверг.
По данным статистики, актуальный показатель стал рекордным для любого месяца по меньшей мере с начала 2013 года, превысив предыдущий максимум августа 2024 года на 28%.
Предположительно, росту производства могло способствовать завершение ремонтных работ на Шымкентском НПЗ. По итогам января-мая объем выпуска керосина составил 344,9 тыс. тонн, что на 7% больше, чем годом ранее.
При этом о полной самообеспеченности страны авиатопливом речи пока не идет. По данным за январь-апрель, импорт составил 121,5 тыс. тонн, а его доля в имеющихся ресурсах достигла 32%. Основным поставщиком остается Россия.
Ранее министерство энергетики Казахстана сообщало, что, несмотря на введенный Россией запрет на экспорт авиакеросина, поставки в Казахстан продолжатся, поскольку республика попала в число исключений.