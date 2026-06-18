Волгоградцам ответили на жалобы о массовых штрафах за «зеленку»

— По нашим сведениям, итогом рейдов стало оформление более 300 постановлений за нарушение статьи 8.10 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности. Некоторые водители за неделю получили штрафы на сумму от двадцати до пятидесяти тысяч рублей! Но, если вы выписали штраф этой машине накануне, почему бы сегодня не положить под лобовое стекло предупреждение? Если честно, эта ситуация нас просто поразила, — признали жители Дзержинского района. — И, конечно же, всех нас интересует ответ на главный вопрос — куда в конце концов нам ставить машины? Использовать этот участок, как вы понимаете, приходится не от хорошей жизни — других свободных мест в тесных дворах попросту нет.