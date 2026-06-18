Вернувшиеся в Беларусь дети и их родители рассказали, как пережили атаку БПЛА на автобус под Брянском

Вернувшиеся в Беларусь дети и их родители рассказали об атаке БПЛА в Брянской области. Подробности приводит БелТА.
Как сообщалось ранее, БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь). Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА пассажирами прибыл в Беларусь ночью 17 июня. А пострадавших белорусов вернут на лечение в Беларусь по поручению президента страны Александра Лукашенко.
После возвращения в Речицу момент атаки беспилотника описал находившийся в автобусе мальчик Даниил:
— Я увидел, что около трех частей стекла не было. Их выбило. И потом начали выводить мальчиков, которые пострадали.
Вернувшиеся в Беларусь рассказали про атаку БПЛА в Брянской области. Фото: БелТА.
По его словам, у одного из детей лицо было полностью в крови. Одного ребенка, который потерял сознание, гражданский мужчина повез в ближайшую больницу. Даниил признается, что был сильно испуган.
У жительницы Речицы Натальи двое детей — сын Иван и дочь Александра — находилось в автобусе, который атаковал БПЛА. Как отмечает женщина, она испытала шок, услышав о произошедшем. И первый вопрос был — живы ли дети.
Вернувшиеся в Беларусь рассказали про атаку БПЛА в Брянской области. Фото: БелТА.
Сын Оксаны Бондаренко Владислав также ехал в Геленджик, но был в другом автобусе. Про все случившееся женщина узнала на работе:
— И я просто присела. Когда сказали, что неизвестно, какой автобус пострадал, это было просто (не передать словами. — Ред.). Это был страшный для меня день, — признается женщина.
Вернувшиеся в Беларусь рассказали про атаку БПЛА в Брянской области. Фото: БелТА.
Ранее мы собрали хронологию атаки ВСУ на автобус с детьми. И реакцию властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами.