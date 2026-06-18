Вернувшиеся в Беларусь дети и их родители рассказали, как пережили атаку БПЛА на автобус под Брянском

Как сообщалось ранее, БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь). Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА пассажирами прибыл в Беларусь ночью 17 июня. А пострадавших белорусов вернут на лечение в Беларусь по поручению президента страны Александра Лукашенко.