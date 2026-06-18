«Красноярские Столбы» вошли в пятерку самых посещаемых нацпарков России

Всего за три весенних месяца заповедные территории России посетили 4,44 млн человек. С начала года число гостей уже превысило 7 млн. В Минприроды отмечают, что интерес к экотуризму продолжает расти. В 2025 году заповедники и национальные парки России посетили 22,6 млн человек, в 2024 году 17,6 млн, а годом ранее 14,6 млн.