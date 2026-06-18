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«Красноярские Столбы» вошли в пятерку самых посещаемых нацпарков России

Национальный парк «Красноярские Столбы» стал одним из самых посещаемых заповедных мест России этой весной.

Национальный парк «Красноярские Столбы» стал одним из самых посещаемых заповедных мест России этой весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росзаповедцентр Минприроды России.

За март, апрель и май «Красноярские Столбы» посетили 225 тыс. человек. Это пятый результат среди заповедников, национальных парков и федеральных заказников страны. В Росзаповедцентре отметили, что поток гостей на «Столбах» весной оставался стабильным. Во все три месяца количество посетителей было примерно на одном уровне.

Лидером по посещаемости стал национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае. Весной там побывали более 1,24 млн человек. На втором месте оказался «Лосиный остров» в Подмосковье, на третьем Сочинский национальный парк, на четвертом «Куршская коса» в Калининградской области.

Всего за три весенних месяца заповедные территории России посетили 4,44 млн человек. С начала года число гостей уже превысило 7 млн. В Минприроды отмечают, что интерес к экотуризму продолжает расти. В 2025 году заповедники и национальные парки России посетили 22,6 млн человек, в 2024 году 17,6 млн, а годом ранее 14,6 млн.