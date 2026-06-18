Apple повысит цены из-за роста стоимости комплектующих

«Увеличение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить рост затрат и пытаемся защитить клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — отметил Тим Кук. Он не стал делиться подробностями о сроках или масштабах запланированного повышения цен, а также о том, какие продукты будут затронуты. Кук также подчеркнул, что за более чем 40 лет своей работы в индустрии он никогда не видел таких резких колебаний цен на сырьевые товары, как за последние шесть месяцев.