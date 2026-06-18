В аэропорту Перми массовая задержка московских авиарейсов

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» массовая задержка утренних вылетов авиарейсов до Москвы. Взлет всех приземлившихся самолетов предварительно перенесли на 11:40. Авиарейс ДР 6512 ждет вылета с 05:15, СУ 1647 — с 06:00, ДР 434 — с 06:10, СУ 1395 — с 06:25, ДР 5514 — с 06:35, FV 6592 — с 07:55.