Пожар на свалке в Кормиловском районе Омской области потушен

ГУ МЧС по Омской области сообщило о ликвидации пожара на мусорном полигоне в посёлке Кормиловка. Мусорный полигон горел две с половиной недели. Жители жаловались на запах гари и химикатов в воздухе. При этом о ликвидации возгорания администрация района сообщала спустя несколько дней после того, как огонь разгорелся на полигоне.