Пожар на свалке в Кормиловском районе Омской области потушен

ГУ МЧС по Омской области сообщило о ликвидации пожара на мусорном полигоне в посёлке Кормиловка. Мусорный полигон горел две с половиной недели. Жители жаловались на запах гари и химикатов в воздухе. При этом о ликвидации возгорания администрация района сообщала спустя несколько дней после того, как огонь разгорелся на полигоне.
Это вторая крупная свалка, которая горит в Омской области. Ещё один крупный пожар фиксировали в Калачинске. Там устранить тление мусора на одной из крупнейших свалок региона не могли два месяца.
Жители Калачинска обратились к прокурору и в СК. Доклад от надзорных органов потребовал глава СК России Александр Бастрыкин.
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