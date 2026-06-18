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Раскрыта трагическая причина слёз Месси после первого гола на чемпионате мира

Лео Месси расплакался после матча с Алжиром, в котором оформил хет-трик. Причиной оказались не спортивные эмоции, а проблемы со здоровьем его отца. Об этом сообщает журналист Эдуардо Файнманн.

Источник: Life.ru

«Это вообще не связано со спортом. У меня было несколько тяжёлых дней», — ответил аргентинец журналистам после игры.

Файнманн раскрыл детали на радио Mitre. По его словам, отец Месси нездоров ещё с прошлого года. Зимой у него случился сердечный приступ, а на этой неделе состояние немного ухудшилось, и Лео очень переживает.

Ранее бывший арбитр Игорь Федотов заявил, что Шимон Марчиняк должен был удалить Лионеля Месси за грубый удар прямой ногой сзади в икроножную мышцу. По его словам, нарушение было явным поводом для красной карточки, поскольку Месси не пытался сыграть в мяч.

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