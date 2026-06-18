Две девочки оказались в центре громкого разбирательства в Алматы

Жители многоэтажного дома в Алматы пожаловались на соседку, которая вместе с двумя дочерьми живет в квартире с антисанитарными условиями. По словам жильцов, ситуация продолжается уже не первый год и отражается не только на семье, но и на всем подъезде.
Соседи рассказывают, что из квартиры постоянно доносится неприятный запах, а из-за скопившегося мусора в доме появились тараканы. Кроме того, по вечерам жильцы нередко слышат детские крики.
«Страшное зловоние из квартиры, из дверей, из окон. А окна мы не можем открыть в своих квартирах, которые находятся сбоку и сверху. В подъезде страшная вонь, тараканы расползаются», — рассказала местная жительница Татьяна Мажитова.
По данным телеканала, в квартире проживает 51-летняя Елена Евдокимова, ее мать-пенсионерка и две дочери в возрасте восьми и 14 лет. Соседи утверждают, что дети редко выходят на улицу и иногда остаются без полноценного питания.
Сама женщина с такими обвинениями не согласна. Она заявляет, что заботится о дочерях и считает условия проживания приемлемыми. «Комфортно, но не совсем комфортно. Они докопались: “А место есть для детей?” Ну и что, что дочка со мной живет и со мной спит?» — сказала Елена Евдокимова в комментарии телеканалу.
Как сообщает КТК, жители дома регулярно обращаются в полицию. По их словам, участковый посещает квартиру практически каждый месяц, однако ситуация остается прежней.
В департаменте полиции Алматы подтвердили, что вопрос уже поднимался на официальном уровне. «В 2025 году вопрос выносился сотрудниками полиции о лишении родительских прав. Перед судом, однако, дано было время женщине исправить ситуацию. Но, как показало время, ситуация не исправлена», — сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
По ее словам, материалы будут направлены на рассмотрение комиссии по защите прав несовершеннолетних при акиме Ауэзовского района. Семью также проверяли сотрудники социальных служб. Как сообщили в управлении занятости и социальных программ Алматы, оснований для признания женщины недееспособной специалисты не нашли.
При этом в районном акимате заявили, что окончательное решение по ситуации может быть принято уже в ближайшее время. Вопрос о возможном лишении женщины родительских прав рассмотрят на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.