Две девочки оказались в центре громкого разбирательства в Алматы

Сама женщина с такими обвинениями не согласна. Она заявляет, что заботится о дочерях и считает условия проживания приемлемыми. «Комфортно, но не совсем комфортно. Они докопались: “А место есть для детей?” Ну и что, что дочка со мной живет и со мной спит?» — сказала Елена Евдокимова в комментарии телеканалу.