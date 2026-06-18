В Шереметьево отменили ограничения после угрозы атаки БПЛА

В столичном аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения, введенные ранее из-за сигнала «Воздушная тревога» и угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
После отмены ограничений сотрудники аэропорта начали возвращаться на рабочие места. Одновременно организован вывод пассажиров из укрытий и их сопровождение в терминалы.
Для допуска пассажиров в здание аэровокзала вновь открыты парковочные комплексы терминалов. Все службы аэропорта продолжают работу в штатном режиме.
Несмотря на возобновление работы воздушной гавани, последствия ограничений могут отразиться на графике полетов. Авиакомпании уже начали корректировать расписание рейсов.
Пассажирам рекомендовали заранее проверять актуальный статус вылета или прилета через официальные сервисы перевозчиков, включая онлайн-табло, мобильные приложения, системы управления бронированием, колл-центры и чат-боты.
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