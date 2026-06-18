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На Дону утром 18 июня сняли угрозу беспилотной опасности

Оповещение об этом поступило жителям региона от РСЧС рано утром 18 июня.

Рано утром 18 июня в Ростовской области сняли угрозу применения БПЛА — соответствующее оповещение поступило жителям региона от РСЧС.

Накануне, в ночь с 17 на 18 июня, была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов: людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в этот период регион подвергся воздушной атаке, последствия которой оказались трагическими: в городе Гуково один человек погиб, двое получили ранения и были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, во время атаки вражеских дронов был повреждён тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, информация о последствиях атаки уточняется.

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