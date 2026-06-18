В Хабаровском крае 145 школьников прошли смену «Время юных героев»

В Хабаровском крае завершилась первая военно-патриотическая смена «Время юных героев». В лагере «Мир Детства» 145 ребят получили сертификаты об обучении, а отличившимся курсантам вручили почётные грамоты, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Две недели участники занимались огневой и тактической подготовкой, учились работать в команде, оказывать первую помощь, действовать в сложных ситуациях и управлять беспилотниками. Занятия проводил филиал Центра «ВОИН» в Хабаровском крае.
«Курсанты прошли путь от новобранцев до настоящей команды. Вы стали сильнее, выносливее и увереннее в себе. Главное — поняли, что быть защитником Отечества значит действовать и отвечать за тех, кто рядом», — сказал директор центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.
В этом году для летних военно-патриотических смен подготовили 14 новых образовательных программ. Вместо одного общего курса появилась многоуровневая система: базовые программы первого и второго уровня, а также профильные направления по тактической и огневой подготовке, выживанию, разведке, первой помощи, тактической медицине, управлению FPV-дронами и снайпингу.
Занятия с курсантами ведут ветераны специальной военной операции. Особое внимание уделяют не только прикладным навыкам, но и дисциплине, сплочению группы и патриотическому воспитанию.
Центр «ВОИН» создан по поручению президента России 1 декабря 2022 года. Его филиалы работают во всех федеральных округах, в 21 регионе страны. Создание и работу центров курирует заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
С начала работы обучение в Центре «ВОИН» прошли более 120 тысяч курсантов, в том числе свыше 58 тысяч в 2025 году. В подготовке задействованы около 400 инструкторов.