В Хабаровском крае 145 школьников прошли смену «Время юных героев»

«Курсанты прошли путь от новобранцев до настоящей команды. Вы стали сильнее, выносливее и увереннее в себе. Главное — поняли, что быть защитником Отечества значит действовать и отвечать за тех, кто рядом», — сказал директор центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.